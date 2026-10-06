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Словакия чтит память Конева вопреки тренду на снос советских монументов

В сло­вац­ком селе Круж­ло­ва, рас­по­ло­жен­ном близ горо­да Свид­ник в Пре­шов­ском крае, 3 октяб­ря про­шла тор­же­ствен­ная цере­мо­ния откры­тия памят­ни­ка мар­ша­лу Совет­ско­го Сою­за Ива­ну Коне­ву.

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