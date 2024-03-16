Добрый Мир
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Добрый Мир

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Путин нашел применение ядерному топливу, от которого отказались США

Путин нашел применение ядерному топливу, от которого отказались США

Путин дал старт запуску строительства мощнейшего энергоблока Ленинградской АЭС2 дня назад 1,3K прочитали Россия найдет применение своему ядерному топливу, от поставок которого в конце 2023 года отказались США.

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Комментарии
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Андрей nirVAna
ПИНДОСЫ ОПЯТЬ СТРЕЛЯЮТСЯ ))) И НЕ ПО НОГАМ !!!
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