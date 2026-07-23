Джек Лисовски выиграл квалификацию British Open 2026 и вышел во второй раунд

17-й номер в мировом рейтинге Джек Лисовски одержал победу в квалификации над Скоттом Дональдсоном и прошел во второй раунд на турнире British Open 2026, сообщает WST Джек Лисовски вышел в финальный этап British Open 2026 (фото: totallysnookered)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - квалификация Джек Лисовски успешно преодолел квалификационный этап и завоевал себе место на предстоящем British Open 2026, который пройдет на его родине.