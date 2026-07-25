Zero Hedge
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Zero Hedge

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The 'Projects' That Could Ignite The Next World War

The 'Projects' That Could Ignite The Next World War

The 'Projects' That Could Ignite The Next World War Authored by Madge Waggy, The Military, Industrial and Strategic Programs Reshaping the World in 2026 The most dangerous geopolitical developments of 2026 are not necessarily the weapons that have already been fired, but the systems being constructed in anticipation of the next crisis.

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