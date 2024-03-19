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  • Сергей О
    Охереть новость ну что установили теперь стоят ?В зоне отдыха мик...

Заммэра Ракова рассказала о возможности пожениться на сцене под зрительские овации

Заммэра Ракова рассказала о возможности пожениться на сцене под зрительские овации

Регистрации брака будут проходить в финале гала-представлений В честь дня рождения московского музыкального театра «Геликон-опера» с 10 по 14 апреля столичные ЗАГСы проведут выездные регистрации брака для пяти пар при участии зрителей.

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