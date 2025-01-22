Врио министра Мусьял заявила, что предупреждала Хинштейна об отпуске за границей

Врио министра охраны объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял заявила в интервью телеканалу RTVI, что предупреждала исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна о времени и месте проведения своего отпуска.
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