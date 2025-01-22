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Врио министра Мусьял заявила, что предупреждала Хинштейна об отпуске за границей

Врио министра Мусьял заявила, что предупреждала Хинштейна об отпуске за границей

Врио министра охраны объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял заявила в интервью телеканалу RTVI, что предупреждала исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна о времени и месте проведения своего отпуска.

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