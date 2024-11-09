Кевин возвращается? Что известно о новой части фильма “Один дома” с Маколеем Калкиным в главной роли?

Уверенны, что все поклонники хотели бы увидеть продолжение своего любимого новогоднего фильма! Первые две части киносерии “Один дома” вышли в 1990 и 1992 годах, и с тех пор миллионы фанатов мечтали увидеть продолжение любимой истории.