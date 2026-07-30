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Спрос мировых центробанков на золото во втором квартале стал рекордным

Во втором квартале чистый спрос мировых центробанков на золото вырос до 289 тонн — это в пять раз больше, чем в первом (57 тонн) и на 62% больше, чем годом ранее, следует из отчета World Gold Council (WGC).

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