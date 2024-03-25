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Крымское информационное агентство

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  • Россиянин
    Я им всегда задаю один и тот же вопрос: "Мужской половой орган (матерно) нюхать будете?". Матерятся и бросают трубку....В полиции рассказ...
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В Крыму на два дня объявили штормовое предупреждение

В Крыму на два дня объявили штормовое предупреждение

В ближайшие два дня в Крыму связи с прохождением Балканского циклона вечером 25 марта и в течение суток 26 марта в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, в горах с мокрым снегом.

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