В Крыму на два дня объявили штормовое предупреждение

В ближайшие два дня в Крыму связи с прохождением Балканского циклона вечером 25 марта и в течение суток 26 марта в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, в горах с мокрым снегом.
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