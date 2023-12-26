Лолита рассказала, что после вечеринки Ивлеевой её хотят «вырезать» из новогодних программ

О последствиях скандального мероприятия певица высказалась в соцсетях. Скандальная вечеринка Насти Ивлеевой, гостям которой предлагалось прийти практически голыми, завершилась тем, что целый ряд общественных организаций и депутатов написали жалобы в правоохранительные органы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии