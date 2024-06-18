Политика и только. Запад твердо решил: мира на Украине никогда не будет

А на этом сборище агрессоров хоть раз слово «мир» прозвучало? Или только «стратегическое поражение России»?

ВД

Вовладар Даров

Пусть не обольщаються, в Америке мира тоже не будет, гражданская война им обеспечена и это минимум того, что их ждёт!