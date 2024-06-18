Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 181 подписчик

Политика и только. Запад твердо решил: мира на Украине никогда не будет

Политика и только. Запад твердо решил: мира на Украине никогда не будет

Ни последние предложения президента России Владимира Путина о мире с Киевом, ни решения завершившейся в Швейцарии конференции, в которой приняли участие представители около 90 стран, ни инициативы, выдвинутые Китаем, Бразилией и другими государствами, не положат конец украинскому кризису.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Житель Империи
А на этом сборище агрессоров хоть раз слово «мир» прозвучало? Или только «стратегическое поражение России»?
Ответить
18 час.
ВД
Вовладар Даров
Пусть не обольщаються, в Америке мира тоже не будет, гражданская война им обеспечена и это минимум того, что их ждёт!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх