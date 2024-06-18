Политика и только. Запад твердо решил: мира на Украине никогда не будет

Ни последние предложения президента России Владимира Путина о мире с Киевом, ни решения завершившейся в Швейцарии конференции, в которой приняли участие представители около 90 стран, ни инициативы, выдвинутые Китаем, Бразилией и другими государствами, не положат конец украинскому кризису.
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