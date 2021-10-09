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Пожарные потушили горящий резервуар с нефтепродуктами в Подмосковье

Пожарные потушили горящий резервуар с нефтепродуктами в Подмосковье

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на территории нефтебазы в Подмосковье.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Пожарные потушили горящий резервуар с нефтепродуктами в Подмосковье Открытое горение на территории нефтебазы в Рузском районе Подмосковья ликвидировано.

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