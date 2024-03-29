В Суворове прокуратура закончила проверку школы и колледжа из-за поножовщины между подростками

В Суворове прокуратура провела проверку Тульского технико-экономического колледжа имени Рогова и Суворовской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья после того, как 17-летний парень напал на своего приятеля с ножом из-за наушников.
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