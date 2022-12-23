На Кубани водитель мопеда получил 10 суток ареста за отказ подчиняться требованиям полицейского

В Абинском районе пьяный водитель мопеда пытался скрыться от погони: полицейские догнали нарушителя.Дежурившие на трассе Абинск – Варнавинское инспекторы заметили водителя мототранспорта, который ехал на большой скорости и опасно маневрировал.