Царьград

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На Кубани водитель мопеда получил 10 суток ареста за отказ подчиняться требованиям полицейского

На Кубани водитель мопеда получил 10 суток ареста за отказ подчиняться требованиям полицейского

В Абинском районе пьяный водитель мопеда пытался скрыться от погони: полицейские догнали нарушителя.Дежурившие на трассе Абинск – Варнавинское инспекторы заметили водителя мототранспорта, который ехал на большой скорости и опасно маневрировал.

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