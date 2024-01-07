Генштаб Чехии заявил о сокращении участия военных в зарубежных миссиях

Участие чешских военнослужащих в зарубежных миссиях в 2024 году сократится прежде всего за счет уменьшения их числа в группировке НАТО на территории Словакии, командование которой перейдет от чешских военных к военнослужащим Испании.
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