Политолог Марков раскрыл «устрашающий план» США по поводу России

Страны за пределами блока НАТО и государства-члены альянса боятся ядерной войны. Так политолог Сергей Марков объяснил слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о попытках многочисленных посредников усадить Киев за стол переговоров с Москвой.
Страны за пределами блока НАТО и государства-члены альянса боятся ядерной войны. Так политолог Сергей Марков объяснил слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о попытках многочисленных посредников усадить Киев за стол переговоров с Москвой.
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