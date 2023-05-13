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Политолог Марков раскрыл «устрашающий план» США по поводу России

Политолог Марков раскрыл «устрашающий план» США по поводу России

Страны за пределами блока НАТО и государства-члены альянса боятся ядерной войны. Так политолог Сергей Марков объяснил слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о попытках многочисленных посредников усадить Киев за стол переговоров с Москвой.

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