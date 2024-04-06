Президент Белоруссии подписал закон об отправлении повесток в армию по SMS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о поправках в законодательство по обеспечению нацбезопасности, который подразумевает возможность отправлять повестки в военкомат с помощью SMS-сообщений.
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