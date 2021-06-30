Волна травли за русский язык растёт: «свидомые» набросились уже на тренера сборной Украины

Травля украинской сборной по футболу за русский язык набирает обороты. Теперь в опалу попал тренер. «Свидомый» журналист Андрей Сайчук обвинил тренера национальной сборной Андрея Шевченко в том, что он говорил на русском языке на пресс-конференции.