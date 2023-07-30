Неужели Сталин, которому мы обязаны всем, не достоин благодарной памяти потомков?

ПФ

Петр Федотов

Обливают грязью не случайно, а продуманно и с прицелом, что ежели И. В. Сталин тиран и злодей, то и вся политика моей страны пагубна для всего мира, и мы являемся агрессорами. Чтобы РФ не могла бы доказать , что это всё ложь и наветы на величайшую историческую личность, американские советники, при написании Конституции РФ, принятой в 1993 году, в ст. 13 п. 2. записали: " Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной". Даже при внесении изменении, в данную конституцию, этот пункт оставили без изменения. А российские идеологи ничего не предпринимают, даже не обнародуют тот факт, что американцы практически, уничтожили класс, индейцы, более того , само государство платило доллары, за каждого убитого индейца. Но, американцы делают вид, что это их не касается. Их , отчего то , более всего волнует нарушение демократии в других странах и , в первую очередь, в РФ.