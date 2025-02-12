Politico: стратегия Европы в отношении Украины меняется под давлением США

Global Look Press/Benoit Doppagne/Keystone Press Agency Стратегия стран Европы в отношении Украины меняется в соответствии со стремлением Соединенных Штатов усадить Киев за стол переговоров с Россией, сообщает издание Politico.
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