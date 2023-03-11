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Гибсон – 1-й вратарь с 1500+ сэйвами в сезоне НХЛ. Он побил клубный рекорд «Анахайма» по их числу за карьеру (11837)

Джон Гибсон из «Анахайма» – 1-й вратарь с 1500+ сэйвами в сезоне НХЛ.  Вратарь «Дакс» сегодня отразил 36 бросков из 37 в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (3:1).

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