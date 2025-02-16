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´Социальное партнерство: особенности, опыт, перспектива´.

´Социальное партнерство: особенности, опыт, перспектива´.

12 февраля 2025 г. состоялось заседание методического объединения педагогов дополнительного образования художественного профиля (ИЗО, ДПТ) по теме ´Социальное партнерство: особенности, опыт, перспектива´.

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