12 февраля 2025 г. состоялось заседание методического объединения педагогов дополнительного образования художественного профиля (ИЗО, ДПТ) по теме ´Социальное партнерство: особенности, опыт, перспектива´.
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