Автоэксперт Балабас: зимой не нужно использовать лайфхаки по экономии бензина

Повышенный расход топлива зимой – это данность, с которой автомобилистам следует смириться. Есть множество лайфхаков по экономии бензина, в том числе некоторые есть особые советы по вождению, отказ от прогревания машины и так далее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии