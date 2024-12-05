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Автоэксперт Балабас: зимой не нужно использовать лайфхаки по экономии бензина

Автоэксперт Балабас: зимой не нужно использовать лайфхаки по экономии бензина

Повышенный расход топлива зимой – это данность, с которой автомобилистам следует смириться. Есть множество лайфхаков по экономии бензина, в том числе некоторые есть особые советы по вождению, отказ от прогревания машины и так далее.

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