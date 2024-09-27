Дания старается закрыть глаза на подрыв «Северных потоков» — посол России

Отсутствие результатов расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» устраивает Данию, власти которой стараются побыстрее забыть о подрыве европейской энергетической инфраструктуры, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин 27 сентября, сообщает датская газета Politiken.
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