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Поздравление Премьер-министра Республики Татарстан А.В.Песошина с Днем Героев Отечества

Дорогие татарстанцы! Ежегодно 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Этот день символизирует силу, отвагу, несгибаемый дух и доблесть тех, кто встал на защиту нашей страны, а также тех, кто внес значительный вклад в развитие общества своим трудом.

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