Поздравление Премьер-министра Республики Татарстан А.В.Песошина с Днем Героев Отечества

Дорогие татарстанцы! Ежегодно 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Этот день символизирует силу, отвагу, несгибаемый дух и доблесть тех, кто встал на защиту нашей страны, а также тех, кто внес значительный вклад в развитие общества своим трудом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)