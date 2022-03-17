В Липецке представители Общественного совета и полицейские встретились с учащимися общеобразовательной школы Октябрьского района

Представители Общественного совета при УМВД России по г. Липецку совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних посетили учащихся средней школы № 61 имени М.
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