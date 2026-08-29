Экс-игрок Бубнов: тренер "Спартака" Карседо подмочил свою репутацию очень сильно

Бывший футболист московского «Спартака», эксперт Александр Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу» подверг критике поведение главного тренера красно-белых Хуана Карседо, который в матче с петербургским «Зенитом» оттолкнул начальника своей команды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Москве иностран...
- Блогерша Виктория...
- Правительство Аму...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым