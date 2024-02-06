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Русская весна

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НОЧЬ_«Зеленский подвел»: разведчик послал Украине неутешительный сигнал

НОЧЬ_«Зеленский подвел»: разведчик послал Украине неутешительный сигнал

Западные союзники Киева никогда не возьмут на себя ответственность за случившуюся в стране катастрофе, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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