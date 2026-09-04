Эксперт Бондарь: ограничение въезда для не сдавших деньги на шлагбаум незаконно

В Жилищном кодексе России закреплено базовое правило: решения общего собрания собственников обязательны для каждого владельца помещений в доме — говорится в части 5 статьи 46 ЖК России.
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