Леонков проинформировал об атаке на штаб Черноморского флота РФ и о наступлении ВСУ в Херсоне

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что теракт, направленный на штаб Черноморского флота Российской Федерации, позволит Киеву снова заговорить о "перемоге" и "победе над русскими" в медиапространстве, сообщает информационный портал Украина.
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что теракт, направленный на штаб Черноморского флота Российской Федерации, позволит Киеву снова заговорить о "перемоге" и "победе над русскими" в медиапространстве, сообщает информационный портал Украина.
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