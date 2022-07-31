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Леонков проинформировал об атаке на штаб Черноморского флота РФ и о наступлении ВСУ в Херсоне

Леонков проинформировал об атаке на штаб Черноморского флота РФ и о наступлении ВСУ в Херсоне

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что теракт, направленный на штаб Черноморского флота Российской Федерации, позволит Киеву снова заговорить о "перемоге" и "победе над русскими" в медиапространстве, сообщает информационный портал Украина.

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