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Космический корабль, который научился плавать: Starship S40 вернется на Starbase 8 октября

Космический корабль, который научился плавать: Starship S40 вернется на Starbase 8 октября

Только теперь он не плывет самостоятельно — его погрузили на судно Boskalis Forte Космический корабль Starship Ship 40, который неожиданно уцелел после приводнения в Индийском океане, направляется обратно на базу SpaceX в Техасе.

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