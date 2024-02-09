Окружение Сырского сдало его подчистую: "Он их, украинцев, ненавидит. Хитрые!"

СЕРГЕЙ Лютов

"Женщина также рассказала, что Сырский во время своей последней поездки к матери говорил, что ненавидит украинцев, с которыми сидит в штабе. Сырский ненавидит украинцев, с которыми сидит в штабе: они очень хитрые, пронырливые и, как ужи, извиваются" - бред чистой воды!! Уж с кем, с кем вести разговоры о службе, так это с родителями!