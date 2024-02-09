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Окружение Сырского сдало его подчистую: "Он их, украинцев, ненавидит. Хитрые!"

Окружение Сырского сдало его подчистую: "Он их, украинцев, ненавидит. Хитрые!"

Журналисты попытались поговорить с живущей в России матерью нового главкома ВСУ Александра Сырского Людмилой и задать ей вопрос о назначении сына.

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Комментарии
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В
Валерий
Таких как Сырский на Украине значительное число. Уверен, что они найдут свой путь к матери-России.
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4 час.
СЕРГЕЙ Лютов
&quot;Женщина также рассказала, что Сырский во время своей последней поездки к матери говорил, что ненавидит украинцев, с которыми сидит в штабе.  Сырский ненавидит украинцев, с которыми сидит в штабе: они очень хитрые, пронырливые и, как ужи, извиваются&quot; - бред чистой воды!! Уж с кем, с кем вести разговоры о службе, так это с родителями!
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2 час.

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