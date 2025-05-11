MI6 на пороге перемен: британскую разведку впервые может возглавить женщина

По информации издания The Sunday Times, в числе финалистов на пост главы службы оказались исключительно женщины, а это означает, что уже осенью 2025 года впервые в истории Соединённого Королевства во главе MI6 может оказаться представительница слабого пола.
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