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MI6 на пороге перемен: британскую разведку впервые может возглавить женщина

MI6 на пороге перемен: британскую разведку впервые может возглавить женщина

По информации издания The Sunday Times, в числе финалистов на пост главы службы оказались исключительно женщины, а это означает, что уже осенью 2025 года впервые в истории Соединённого Королевства во главе MI6 может оказаться представительница слабого пола.

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Комментарии
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holms sherlok
у джеймса банда во всех сериях был директор женщина, так что нечему удивляться..... кстати у нее нет детей
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12 час.
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