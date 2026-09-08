Ирония семейной жизни в картинках

Одна женщина призналась, что в своих молитвах просила о хорошем супруге. И её просьба была услышана. Вот только её муж, судя по всему, такими просьбами не утруждался, поэтому ему досталась она сама.
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