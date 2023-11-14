Премьер Армении Пашинян предупредил Лукашенко, что не приедет на заседание ОДКБ

Во время телефонных переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не приедет на ноябрьское заседание Организации Договора о коллективной безопасности в Минск.
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