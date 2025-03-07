«Московская масленица»: старинная атмосфера на улице Перерве

Гости фестиваля играли в горелки, готовили блины и участвовали в спортивных соревнованияхА вы заметили, что в город вновь пришла весна? В столице завершился традиционный фестиваль «Московская масленица», гости которого устроили дружные проводы зимы и встретили долгожданное тепло! Фестиваль проходил с 21 февраля по 2 марта и вошел в цикл мероприятий «Зима в Москве».