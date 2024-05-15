Новое видео Senua's Saga: Hellblade 2 напоминает события первой части Игра Hellblade: Senua’s Sac...

Новое видео Senua's Saga: Hellblade 2 напоминает события первой частиИгра Hellblade: Senua’s Sacrifice была первоначально выпущена в августе 2017 года, и обычно те, кто играл в нее, возможно, уже забыли историю и, возможно, не заинтересованы в ее повторении, но хотят сыграть в грядущее продолжение… источник.