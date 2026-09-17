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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард Крис Ледлум из «Ульма» перейдет в «Зенит»

По сообщению телеграм-канала «Перехват», « Зенит » подпишет форварда Криса Ледлума. Ледлум отыграл 4 сезона в NCAA, три из них в Гарварде.

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