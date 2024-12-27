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ИЗВЕСТИЯ iz

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Спортивный Новый год с «Известиями»

Спортивный Новый год с «Известиями»

ХоккейРегулярный чемпионат КХЛ. «Авангард» – «Металлург», СКА – ЦСКА, «Локомотив» – ЦСКА, «Ак Барс» – «Салават Юлаев» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Как обычно, в период новогодних праздников КХЛ богата на яркие матчи.

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