Пакистан: два боевика Фронта освобождения Белуджистана (BLF) были убиты во время столкновения с силами безопасности на дороге Кача в районе Гази-Гот города Мангопир, Карачи, 19 сентября.
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