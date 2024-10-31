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Нарколог развеял три главных мифа об алкоголизме

Нарколог развеял три главных мифа об алкоголизме

Мнения о пользе алкоголя и о возможности избежать формирования зависимости являются ошибочными, рассказал главный врач клиники психиатрии и наркологии «Центр Здоровья», кандидат медицинских наук, психиатр, психотерапевт Игорь Новицкий.

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Комментарии
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Владимир Иванов
Французы пьют вино,немцы пива и все нормально!
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