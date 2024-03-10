Когда я была молода и невинна, в школе нас насильно потчевали «Евгением Онегиным». Я ознакомилась, и где-то была тронута, но тогда меня больше привлекал мрачный, насмешливый, и в то же время лиричный и мистический Гоголь.
Сходила я на «Онегина». Поделюсь впечатлениями
Комментарии
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Ирина52
На вкус и цвет товарища нет. Лично я Пушкина люблю, а Булгакова - нет. НУ И ЧТО?А другое произведение,где героиня выбрала любовь, и было написано. Это "Анна Каренина"...Счастья этот выбор не принес, а уважение и к ней, и к мужу было потеряно... Татьяна получила покой и волю, Анна потеряла всё, даже жизнь...
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20 час.
Надежда Кувыкина
Я тоже читала Анну Карен ну в школе и лет в 30 потом, конечно, восприятие разное и видение, а сейчас "наверное))) уже и другое... Онегина? Нет не хочу смотреть. Однако видела спектакль Шинель... Обадела, как тогда все точно сказано писателем. Но тогда, читая, абсолютно другие впечатления были. Так что.. Не знаю, что обсуждать.. Ну а уж постановку, образы и актёров. Как то не тактично. Творят же)))
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12 час.
Владимир Петров
Рецензент - умница. Статья - прелесть. То общество было моложе - люди жили меньше... Успевали прославиться и сгореть рано... И потому: " действие это, на мой взгляд, должно происходить в совсем иных «гормональных пейзажах»". Замечательно сказано. Кто-то же живёт с такой умницей. А кто-то, везунчик, родится ею...
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11 час.
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