Сходила я на «Онегина». Поделюсь впечатлениями

Ирина52 На вкус и цвет товарища нет. Лично я Пушкина люблю, а Булгакова - нет. НУ И ЧТО?А другое произведение,где героиня выбрала любовь, и было написано. Это "Анна Каренина"...Счастья этот выбор не принес, а уважение и к ней, и к мужу было потеряно... Татьяна получила покой и волю, Анна потеряла всё, даже жизнь...

Надежда Кувыкина Я тоже читала Анну Карен ну в школе и лет в 30 потом, конечно, восприятие разное и видение, а сейчас "наверное))) уже и другое... Онегина? Нет не хочу смотреть. Однако видела спектакль Шинель... Обадела, как тогда все точно сказано писателем. Но тогда, читая, абсолютно другие впечатления были. Так что.. Не знаю, что обсуждать.. Ну а уж постановку, образы и актёров. Как то не тактично. Творят же)))