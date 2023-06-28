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«Бостон» вряд ли подпишет Орлова. Клуб будет работать на рынке, исходя из того, что Бержерон и Крейчи не вернутся

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Дон Суини.  Таким образом, 31-летний россиянин, перешедший в команду перед дедлайном из «Вашингтона», выйдет на рынок свободных агентов.

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