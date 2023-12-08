В России резко подорожали стройматериалы

В России резко выросли цены на стройматериалы, пишет РГ. По информации специалистов, за последние полгода стоимость сухих смесей, обоев и керамической плитки увеличилась на 37 процентов, а на другие категории отделочных материалов — на 9-10 процентов.
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