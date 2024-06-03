Месть за легендарных командиров, "калибровка" набирает обороты. А в украинском тылу поезда пошли под откос»

Русские войска отомстили за смерть легендарных командиров, Героев России и Донбасса Арсена Павлова ("Моторола") и Михаила Толстых ("Гиви"), в зоне конфликта возобновилась "комплексная калибровка", а в украинском тылу неизвестные пускают под откос поезда.