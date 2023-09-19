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«Челси» надеется, что Кайседо и Мадуэке смогут сыграть с «Астон Виллой». У них были несерьезные повреждения

«Челси» надеется, что Кайседо и Мадуэке смогут сыграть с «Астон Виллой». У них были несерьезные повреждения

Мойсес Кайседо и Нони Мадуэке пропустили матч против «Борнмута» в 5-м туре АПЛ (0:0). У первого были выявлены проблемы с коленом, у второго – с мышцей.

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