«Челси» надеется, что Кайседо и Мадуэке смогут сыграть с «Астон Виллой». У них были несерьезные повреждения

Мойсес Кайседо и Нони Мадуэке пропустили матч против «Борнмута» в 5-м туре АПЛ (0:0). У первого были выявлены проблемы с коленом, у второго – с мышцей.
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