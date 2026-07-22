Краснодарский суд приговорил мать, сбросившую сына, к 15 годам колонии

Краснодарский краевой суд приговорил Марию Савченко к 15 годам колонии за гибель пятилетнего сына. В августе 2024 года в Крымске, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она сбросила мальчика с балкона пятого этажа.
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