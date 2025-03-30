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Цыганским семьям выдали 2 квартиры – Следственный комитет проводит проверку

Цыганским семьям выдали 2 квартиры – Следственный комитет проводит проверку

Успехи России   Главе Следственного комитета Александру Ивановичу Бастрыкину пришлось обратить внимание на то, что творится в Самарской области: мало у нас было историй с квартирами, которые выдают мигрантам, так теперь ещё цыганским семьям выдавать начали! Люди уже просто отчаялись найти справедливость у себя в регионе, но, к счастью, отреагировали в Москве, в Следственном комитете.

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Комментарии
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св
спивак виктор
лишать должности сих щедрых,не даром же раздавал! и штрафы по 500 тыщ,там нищих нет!и коль не выгонит с квартир то сам и оплатит сии квартиры!
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