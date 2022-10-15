Военное обозрение

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Нет у Т-90М пушки от «Арматы», и вряд ли будет

Нет у Т-90М пушки от «Арматы», и вряд ли будет

Наши новейшие танки Т-90М и раньше довольно часто светились в новостях, но с началом специальной военной операции на Украине о них начали упоминать в СМИ с завидной регулярностью.

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