В США раскрыли один из последних военных планов сенатора Грэма

Сенатор Конгресса США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) до своего ухода из жизни хотел уговорить президента Дональда Трампа начать боевые действия в Ливане против шиитской группировки «Хезболла».
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