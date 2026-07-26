Сенатор Конгресса США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) до своего ухода из жизни хотел уговорить президента Дональда Трампа начать боевые действия в Ливане против шиитской группировки «Хезболла».